Англия

Football.ua представляет анонс матча финала Кубка английской лиги.

В финале Кубка английской лиги Манчестер Сити сойдется в противостоянии с Тоттенхэмом.

Манчестер Сити — Тоттенхэм

Воскресенье, 25 апреля, 18:30. Уэмбли, Лондон. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Сити вылетел из Кубка Англии от лондонского Челси на стадии полуфинала, поставив крест на победе в четырех турнирах текущего сезона. Уже ни для кого не является секретом тот факт, что "горожане" готовятся к коронации в качестве чемпиона АПЛ, при этом подтвердить успешность нынешней кампании подопечные Хосепа Гвардиолы могут в предстоящем поединке против Тоттенхэма.

Нельзя не отметить, что Кубок английской лиги в последние несколько лет является излюбленным турниром Манчестер Сити. "Горожане" становились триумфаторами данного соревнования в последних пяти сезонах из семи. Учитывая определенные последние неудачи и перестановки в тренерском штабе Тоттенхэма, нет никаких предпосылок к тому, чтобы данная тенденция прервалась и в этом году.

Что касается "шпор", руководство клуба из Северного Лондона на этой неделе приняло решение расстаться с Жозе Моуриньо и довериться 29-летнему Мейсону Райану до конца сезона, который стал самым молодым главным тренером команды в истории английской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что дебют Райана во главе Тоттенхэма стал весьма успешным. В последнем матче "шпоры" одержали непростую победу над Саутгемптоном со счетом. Правда, Дэниел Леви первоначально ставил перед командой задачу по попаданию в Лигу чемпионов по итогам текущей кампании, что на данном этапе не выполняется. Вряд ли даже взятие Кубка английской лиги спасет потенциально провальную кампанию Тоттенхэма в случае невыполнения вышеупомянутой задачи в чемпионате, тем более что "шпоры" имеют весьма небольшие шансы на успех в данном поединке.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,50, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 6,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,60.

Не сыграют: Стоунс — Дэвис, Родон.

Под вопросом: Агуэро, Де Брюйне — Кейн, Доэрти.