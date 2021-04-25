Англия

Football.ua представляет анонс матча 33-го тура АПЛ между Лидсом и Манчестер Юнайтед.

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Лидс будет на своем поле принимать Манчестер Юнайтед. Любая потеря очков "Красными дьяволами" фактически сделает нецелесообразным их дальнейшее участие в чемпионской гонке.

Лидс — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 25 апреля, 16:00. Элланд Роуд, Лидс. Крейг Поуссон — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Setanta Sports.

В текущем "пандемическом" сезоне как-то стираются границы между домашними и гостевыми поединками, поэтому преимущество игры на своем поле для команды Марсело Бьелсы будет нивелировано не только силой оппонентов. Лидс вернулся в "элиту" английского футбола в этом году, и сразу сумел закрепиться в середине турнирной таблицы — задача минимум таким образом была выполнена, но что дальше? Как видно по предыдущим играм с участием "павлинов", останавливаться на достигнутом они совершенно не намерены, и продолжают понемногу собирать очки, продвигаясь на более высокие позиции.

На самом деле, для стремящегося к дальнейшему преследованию соседей по городу Манчестер Юнайтед, неуступчивый Лидс — один из наиболее неудачных соперников в концовке сезона. Команда Оле-Гуннара Солскьяера имеет прекрасный опыт гостевых противостояний в этом сезоне, и намерена продолжить успешную серию в предстоящей игре. Пространства для маневра у "Красных дьяволов" нет совершенно, а любая потеря очков станет очередным толчком Сити к чемпионскому титулу. При этом, Лестер тоже не унимается, расположившись позади Юнайтед. Отступать попросту некуда.

В предстоящей игре Лидсу не сможет помочь нападающие Рафинья, Родриго из-за травм, а также защитник Лиам Купер из-за дисквалификации. У Манчестер Юнайтед под вопросом находится нападающий Маркус Рашфорд, у которого подозрение на травму лодыжки, а также давно вылетевший из обоймы форвард Антони Мартиаль.

Ориентировочные составы

Статистика личных встреч

Всего игр: 109 (26 побед Лидса, 35 ничьих, 48 побед Манчестер Юнайтед), забитые мячи 109:159.

На поле Лидса: 52 (16 побед Лидса, 15 ничьих, 21 побед Манчестер Юнайтед), забитые мячи 65:68.

На поле Манчестер Юнайтед: 57 (10 побед Лидса, 20 ничьих, 47 побед Манчестер Юнайтед), забитые мячи 44:91.