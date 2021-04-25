Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Лидс и Манчестер Юнайтед не выявили победителя (0:0).

И в первом, и во втором таймах ситуацию контролировал Манчестер Юнайтед. Но на 23-й минуте матча хозяева претендовали на 11-метровый, однако после просмотра систем VAR, арбитр не стал назначать на точку.

Во втором тайме также доминировал МЮ, но забить им так и не удалось. Финальный счет в матче — 0:0.

Лидс — Манчестер Юнайтед 0:0

Лидс: Мелье, Льоренте, Эйлинг, Стрейк, Даллас, Харрисон (Поведа, 68), Филлипс, Алиоски, Элдер Кошта (Клих, 72), Бэмфорд, Робертс (Кох, 77).

Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Шоу, Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Фред, Джеймс (Погба, 76), Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд, Гринвуд.

Предупреждения: Эйлинг, Робертс, Алиоски, Магуайр, Бэмфорд.