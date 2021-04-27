Англия

В главном городе Каталонии карьера бразильца совсем не задалась.

Вторая попытка бразильского полузащитника Фелиппе Коутиньо заиграть в составе каталонской Барселоны, по всей видимости, приведет к тому же, что и первая, — уходу футболиста в другой клуб.

Серьезная травма мениска выбила игрока из строя на всю вторую половину текущего сезона, в результате чего его показатели в 14 сыгранных матчей (792 минут), три гола и две голевые передачи так и останутся, по всей видимости, неизменными до окончания поединков на клубном уровне.

Стоит напомнить, что подобный ход развития событий в сезоне-2018/19 привел к тому, что бразильского футболиста отправили в аренду в мюнхенскую Баварию, несмотря на потраченные полутора годами ранее 135 млн евро для совершения трансфера игрока из английского Ливерпуля, согласно данным портала Transfermarkt.

Как стало известно испанскому изданию Marca, сценарий со сменой прописки Коутиньо, но уже на постоянной основе, вполне возможен для реализации уже в ближайшем будущем.

Во всяком случае, на это указывает интерес от команды из все того же Ливерпуля, однако на этот раз речь будет идти не об одноименном городу клубе, а об Эвертоне.

Предложение "ирисок" за футболиста — 40 млн евро, что в условиях финансового кризиса в каталонском клубе видится не таким уж и плохим предложением за так и не сумевшего раскрыть себя в полной мере 28-летнего футболиста.

При этом, источник упоминает удачный опыт трансферного взаимодействия между клубами в виде переходов Андре Гомеша, Люка Диня и Йерри Мины, каждый из которых сейчас является важной частью коллектива Карло Анчелотти.

Возвращение бразильского полузащитника в строй намечено на 24 мая 2021 года.