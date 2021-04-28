Англия

Австрийский форвард получил предложение от Болоньи.

Нападающий Марко Арнаутович не намерен продолжать карьеру в чемпионате Китая, где он защищает цвета Шанхай Порт.

Как сообщает журналист Николо Скира, представители 32-летнего австрийца ведут переговоры с руководством китайского клуба о расторжении контракта, рассчитанного до декабря 2022 года.

Сам футболист хочет вернуться в Европу и, по информации источника, у него уже есть на столе предложение от Болоньи, которая готова заключить сделку на два года.

Напомним, из-за введения потолка зарплат китайская Суперлига стала менее привлекательной для игроков из европейских чемпионатов в финансовом плане.

В текущем сезоне первенства Китая Марко Арнаутович провел за Шанхай Порт всего один поединок, в котором отметился тремя голами.