Австрийский форвард получил предложение от Болоньи.
Марко Арнаутович, Getty Images
28 апреля 2021, 13:34
Нападающий Марко Арнаутович не намерен продолжать карьеру в чемпионате Китая, где он защищает цвета Шанхай Порт.
Как сообщает журналист Николо Скира, представители 32-летнего австрийца ведут переговоры с руководством китайского клуба о расторжении контракта, рассчитанного до декабря 2022 года.
Сам футболист хочет вернуться в Европу и, по информации источника, у него уже есть на столе предложение от Болоньи, которая готова заключить сделку на два года.
Напомним, из-за введения потолка зарплат китайская Суперлига стала менее привлекательной для игроков из европейских чемпионатов в финансовом плане.
В текущем сезоне первенства Китая Марко Арнаутович провел за Шанхай Порт всего один поединок, в котором отметился тремя голами.