Англия

Ожидается, что Саутгемптон потребует за габонского хавбека 7 миллионов фунтов.

Полузащитник Фулхэма Марио Лемина, права на которого принадлежат Саутгемптону, предстоящим летом может сменить клубную прописку, перебравшись в другой клуб английской Премьер-лиги.

Как сообщает The Telegraph, Вест Хэм и Ньюкасл проявляют интерес к 27-летнему габонцу, за которого, как ожидается, "святые" потребуют не больше 7 миллионов фунтов.

Отмечается, что в Саутгемптоне, куда Лемина вернется после завершения арендного соглашения с Фулхэмом в конце сезона, не рассчитывают на футболиста и готовы рассмотреть вариант с его продажей.

В текущем сезоне Марио Лемина провел 25 поединков в рамках английской Премьер-лиги, в которых ему удалось отметиться одним взятием ворот и одной результативной передачей.