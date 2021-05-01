Англия

Нападающий проводит очередной впечатляющий сезон.

Неуклонно приближается тот момент, когда английскому нападающему Манчестер Юнайтед Мейсону Гринвуду исполнится 20 лет (1 октября), поэтому вполне можно подводить определенные итоги его выступлениям на клубном профессиональном уровне.

Так, как сообщает статистический портал Opta, форвард на столь раннем этапе своей карьеры уже может приравнивать себя к отдельным знаменательным личностям в истории "Красных дьяволов".

В частности, 27 голов за Манчестер Юнайтед во всех состязаниях помогли ему оказаться на третьей строчки рейтинга юных бомбардиров клуба возрастом до 20 лет, который возглавляет Норман Уайтсайд (39 мячей), а следом за ним расположился культовый Джордж Бест (37).

Отметим, что текущий сезон приближается по результативности к прошлому в исполнении Мэйсона Гринвуда. За минувший футбольный год он в 51-м матче отличился 17 раз и отдал четыре голевые передачи, а в текущем, за 46 игр, на счету Гринвуда оказалось 10 голов и шесть результативных передач.

К слову, на этих выходных Манчестер Юнайтед предстоит сыграть против Ливерпуля, поэтому у Гринвуда будет возможность увеличить свои показатели.