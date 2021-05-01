Англия

Подопечные Томаса Тухеля отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Челси в рамках поединка 34-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Фулхэм и добился победы со счетом 2:0.

"Синие" открыли счет усилиями Хаверца уже на десятой минуте встречи, а потом полузащитник увеличил преимущество своей команды в начале второго тайма.

Челси — Фулхэм 2:0

Голы: Хаверц, 10, 49

Челси: Менди — Чилуэлл (Алонсо, 81), Зума, Тиаго Силва, Кристенсен, Джеймс - Хаверц, Гилмор, Зийех (Канте, 66), Маунт (Абрахам, 76) - Вернер.

Фулхэм: Ареоля — Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна — Лемина (Карвальо, 78), Декордова-Рид, Лукман, Замбо-Ангисса, Кавалейру (Онома, 78) — Майя (Митрович, 81).

Предупреждения: Зума — Айна