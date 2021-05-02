Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Игроки Манчестер Сити, getty images
02 мая 2021, 00:59
Манчестер Сити в рамках поединка 34-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Кристал Пэлас и добился уверенной победы.
Подопечные Хосепа Гвардиолы решили исход поединка благодаря двум голам в начале второй половины игры.
Обзор матча:
Кристал Пэлас — Манчестер Сити 0:2
Голы: Агуэро, 57, Торрес, 59
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Данн, Митчелл — Таунсенд (Айю, 83), Ридевалд (Шлупп, 59), Миливоевич, Эзе — Заа, Бентеке (Матета, 67)
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Лапорт, Аке, Менди — Фернандиньо (Зинченко, 67), Родри — Стерлинг, Агуэро, Торрес — Жезус
Предупреждения: Миливоевич, Куяте