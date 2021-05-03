Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед, где одержал разгромную победу со счетом 4:0.

Главным героем встречи стал нападающий Гарет Бэйл, оформивший в ворота "клинков" хет-трик. Еще один гол на свой счет записал Сон Хын Мин.

Видео голов и обзор матча:

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед 4:0

Голы: Бэйл, 36, 61, 69, Сон, 77

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон – Хейбьерг, Ло Чельсо (Уинкс 70) – Бэйл (Бергвейн 75), Алли (Ламела 78), Сон – Кейн

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдэйл – Бэшем, Игэн, Болдок – Стивенс, Флек, Осборн, Норвуд, Богл (Берге 46) – Макголдрик (Муссе 83), Брюстер (Берк 46)

Предупреждение: Хейбьерг, 88