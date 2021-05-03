Англия

Английский латераль может вернуться в АПЛ.

Сразу после успешного бронирования места в английской Премьер-лиге на следующий сезон, руководство Уотфорда решило начать поиск подходящих кандидатур на усиление кадрового потенциала перед возвращением команды в "элиту" футбола своей страны.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "шершни" начали переговоры с крайним защитником Интера Эшли Янгом о подписании контракта на правах свободного агента в конце текущего сезона.

Отмечается, что если боссы "нерадзурри" не предложат 35-летнему англичанину новое соглашение, то существует большая вероятность его возвращения в английскую Премьер-лигу.

В текущем сезоне Эшли Янг провел в футболке миланского клуба 31 поединок, в которых отдал три результативные передачи.