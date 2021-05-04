Англия

Протесты болельщиков не повлияли на позицию владельцев "красных дьяволов".

Семья Глейзеров, которая владеет акциями Манчестер Юнайтед, не намерена продавать клуб, несмотря на недавние протесты болельщиков. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, причиной позиции американских бизнесменов является то, что в будущем они видят рост акций "красных дьяволов" минимум до 10 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что нынешняя стоимость акций Манчестер Юнайтед составляет более 4 миллиардов долларов (3 млрд фунтов).

Кроме того, семья Глейзеров рассматривает вариант с тем, чтобы пожизненно ограничить доступ на стадион тем болельщикам, которые прорвались на Олд Траффорд и стали причиной перенеса воскресного поединка 34-го тура английской Премьер-лиги с Ливерпулем.

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