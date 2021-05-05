Англия

"Ириски" заинтересованы в Араухо, но Барселона не планирует с ним расставаться.

В летнее трансферное окно Эвертон планирует усилить центральную зону обороны новым футболистом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "ирисок" высоко оценивает потенциал центрбека Барселоны Рональда Араухо, однако на данном этапе "блаугранас" не намерены расставаться с 22-летним уругвайцем.

Что касается Мерих Демирала из туринского Ювентуса, то он не входит в сферу интересов Эвертона.

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