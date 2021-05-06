Французский форвард получил награду по итога прошлого месяца.
Александр Ляказетт, Getty Images
06 мая 2021, 17:59
Нападающий Александр Ляказетт стал лучшим футболистом Арсенала по итогам прошлого месяца. Об этом сообщает официальный сайт "канониров".
29-летний француз принял участие в пяти матчах апреля и стал автором двух дублей, которые пришлись на матчи против Шеффилд Юнайтед в АПЛ и пражской Славии в Лиге Европы.
В опросе среди болельщиков Александр набрал 60% голосов, опередив в голосовании Николя Пепе и Букайо Сака.
В текущем сезоне Ляказетт провел в футболке Арсенала 39 поединков, в которых забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.
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