Англия

"Сороки" забили четыре гола а выездной встрече.

Лестер в рамках 35-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Ньюкасл и потерпел поражение со счетом 2:4.

"Сороки" сперва отправили в ворота соперника четыре мяча до 74 минуты, но затем немного расслабились и пропустили дважды.

Лестер — Ньюкасл 2:4

Голы: Олбрайтон, 80, Ихеаначо, 87 — Уиллок, 22, Дамметт, 34, Уилсон, 65, 74

Лестер: Шмайхель — Кастань, Сеюнджю, Фофана, Рикарду Перейра (Томас, 69) — Тилеманс, Ндиди (Перес, 63), Мэддисон (Менди, 77), Олбрайтон — Ихеаначо, Варди.

Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Фернандес, Дамметт — Ритчи, Шелви, Мерфи, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 84), Уиллок (Лонгстафф, 77) — Альмирон (Хендрик, 88), Уилсон.

Предупреждения: Ихеанаxо — Крафт