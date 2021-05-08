Англия

Наставник Ливерпуля поддержал нападающего своей команды.

Накануне ответственного домашнего противостояния против Саутгемптона в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги, главный тренер "красных" Юрген Клопп в интервью ресурсу Goal.com прокомментировал низкую результативность нападающего его команды, Роберто Фирмино, в текущем сезоне.

Напомним, что 29-летний форвард в 43-х поединках сумел отличиться в воротах соперников лишь шесть раз.

"Его текущая форма — яркий пример того, насколько неоднозначный сезон мы провели. Мы не привыкли играть в условиях, когда наши игроки группы атаки забивают настолько мало голов. Однако, "Бобби" не постарел, и совершенно не растерял свои навыки. Это исключено! Мы все видим то, как он работает на тренировках, но перенести это на поле ему не удается.

Мы с самого старта сезона попали в неправильное русло, после чего неудачные игры начали накапливаться одна за одной. Нам пришлось действительно много работать над тем, чтобы хоть как-то выйти из кризиса.

Должен сказать, что после того, как мы потеряли ключевых футболистов в обороне, вся команда начала играть на несколько метров дальше от чужих ворот. Очевидно, что это отвлекает внимание игроков от чужих ворот, потому что они теперь должны думать над тем, как возвращать мяч, если они его потеряют.

Нет абсолютно никаких оправданий нашей неудачной игре, но, надеюсь, что я хоть как-то смог донести до вас причины наших неудачных результатов.

Наше возможное непопадание в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон не является серьезной проблемой. Мы не дети в кондитерской, чтобы получать конфеты просто по той причине, что мы там находимся.

Мы несем прямую ответственность за ситуацию, в которой находимся, поэтому у нас нет повода смотреть матчи данного турнира в следующем сезоне со слезами на глазах от того, что мы не можем принимать в них участие. Это футбол, и это совершенно нормально.

Все, чего мы добились в прошлых сезонах, было результатом совместных усилий. В этом году у нас не получилось обрадовать болельщиков — это тоже результат работы команды в каком-то смысле", — подытожил немецкий специалист.

Напомним, что матч Ливерпуль — Саутгемптон состоится 8 мая, начало в 22:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.