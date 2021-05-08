Специалист похвалил украинца за его решительность.
Зинченко и Гвардиола, Getty Images
08 мая 2021, 12:45
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о решительности украинца Александра Зинченко, благодаря которой он и играет в основном составе.
"Алекс Зинченко много боролся за то, чтобы быть здесь. Мы могли его продать, могли отдать в аренду, но он сказал: "Нет, я буду бороться за место в составе". Это дорогого стоит.
Он играет не на своей позиции, но никогда не жаловался. Да и он не ошибается на футбольном поле. Он всегда сосредоточен, немедленно реагирует на происходящее вокруг.
Мы не можем забывать, что в качестве левого защитника он сражался против Мохамеда Салаха, Маркуса Рашфорда и в последней игре против Анхеля Ди Марии. С мячом он действует исключительно, но в защите самое главное — не делать ошибок. Он заслуживает играть", — цитирует Гвардиолу MEN.
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