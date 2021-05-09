Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча чемпионата Англии между Ливерпулем и Саутгемтоном.

В 35-ом туре АПЛ Ливерпуль на Энфилде принимал Саутгемптон, который в первом круге нанес мерсисайдцам поражение со счетом – 0:1.

Поединок прошел в невысоком темпе. Команды не форсировали события и надеялись воспользоваться ошибками соперника. Больше в этом преуспел Ливерпуль. Мерсисайдцы создали невероятное количество моментов и должны были закрывать все вопросы о победителе матча еще в первом тайме. Однако в первой сорокапятиминутке удалось лишь раз огорчить кипера "святых" Форстера.

На 31-ой минуте Салах навесной передачей нашел Мане, который ударом головой переправил мяч в сетку. К слову, ассист Салаха на Мане – первое совместное результативное действие дуэта в этом сезоне. В последний раз такое было в матче с Кристал Пэлас чуть меньше года назад.

Стоит отметить, что Саутгемптон создавал опасные моменты у ворот соперника, но оборона Ливерпуля справилась со своей главной задачей. Впервые с 17 января Ливерпуль не пропустил в АПЛ на Энфилде.

Интрига в матче сохранялась почти до финального свистка. Снял все вопросы о победителе Тьяго Алькантара, забив первый гол за Ливерпуль на 90-ой минуте этой встречи. 2:0.

Ливерпуль обогнал Тоттенхэм и поднялся на 6-е место в АПЛ. 13 числа мерсисайдцы сыграют перенесенный матч прошлого тура с МЮ.

"Святые" остались на 16-ом месте. В следующем туре они померяются силами с Кристал Пэлас.

Ливерпуль – Саутгемптон 2:0

Голы: Мане, 31, Алькантара, 90.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Р. Уильямс, Робертсон – Алькантара, Фабиньо, Вейналдум – Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Жота (Фирмино, 79), Мане (Джонс, 90+3).

Саутгемптон: Форстер – Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Стивенс – Уолкотт (Диалло, 66), Уорд-Проуз, Армстронг, Телла (Обафеми, 66) – Че Адамс (Дженепо, 79), Редмонд.

Предупреждение: Редмонд, 61.