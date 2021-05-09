Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Лидс - Тоттенхэм, getty images
09 мая 2021, 01:59
В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм в гостях уступил Лидсу со счетом 1:3.
Ввиду такого результата, "шпоры" утратили отличный шанс забраться на пятое место турнирной таблицы.
Обзор матча:
Лидс — Тоттенхэм 3:1
Голы: Даллас, 13, Бэмфорд, 42, Родриго, 84 — Сон Хын Мин, 25
Лидс: Меслие — Алиоски, Стрюйк, Льоренте, Эйлинг — Кох — Харрисон, Робертс (Рафинья, 58), Клих (Филлипс, 90), Даллас — Бэмфорд (Родриго, 79)
Тоттенхэм: Льорис — Регилон, Дайер, Альдервейрельд, Орье — Хойбьерг, Ло Чельсо (Ндомбеле, 80) — Сон Хын Мин, Алли (Ламела, 67), Бэйл (Моура, 67) — Кейн
Предупреждения: Кох — Регилон, Моура