Украинец впервые за долгое время сыграл в АПЛ.
Андрей Ярмоленко, Getty images
09 мая 2021, 20:27
В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм уступил с минимальным счетом Эвертону (0:1).
На 73-й минуте главный тренер "хаммерс" Дэвид Мойес выпустил на поле украинца Андрея Ярмоленко. Он заменил Бенрахма.
Последний раз вингер выходил на футбольное поле еще девятого февраля в матче с Манчестер Юнайтед, после которого возобновлялся от травмы.
На его счету в текущем сезоне 21 матч и три забитых гола за "молотобойцев" во всех турнирах.