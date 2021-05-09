Англия

Украинец впервые за долгое время сыграл в АПЛ.

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм уступил с минимальным счетом Эвертону (0:1).

На 73-й минуте главный тренер "хаммерс" Дэвид Мойес выпустил на поле украинца Андрея Ярмоленко. Он заменил Бенрахма.

Последний раз вингер выходил на футбольное поле еще девятого февраля в матче с Манчестер Юнайтед, после которого возобновлялся от травмы.

На его счету в текущем сезоне 21 матч и три забитых гола за "молотобойцев" во всех турнирах.