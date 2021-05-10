Англия

Клуб провел плохой сезон и теперь будет выступать в Чемпионшипе.

Вест Бромвич в рамках 35-го тура АПЛ уступил лондонскому Арсеналу (1:3) и лишился шансов сохранить прописку в чемпионате на следующий сезон.

Команда теперь не имеет математических шансов подняться выше 18-й строчки в турнирной таблице. Вместе с "мешками" покорять Чемпионшип будет Шеффилд Юнайтед.

В АПЛ уже вышли Норвич и Уотфорд. Третья команда определится в результате раунда плей-офф.

Отметим, что для главного тренера ВБА Сэма Эллардайса вылет из АПЛ стал первым в его тренерской карьере. До этого он стоял у руля семи других клубов Премьер-лиги.

К слову, коуч до этого ни разу в карьере он не уходил из команды, находящейся в зоне вылета.

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