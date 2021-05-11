Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчах 36-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты постепенно подходят к своему завершению, а мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 36-го тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Лестер.

Манчестер Юнайтед — Лестер

Вторник,11 мая, 20:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

После того, как протесты прорвавшихся болельщиков Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд против семьи Глейзеров привели к вынужденному переносу матча 34-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля, подопечные Оле-Гуннара Солскьяера получили в "подарок" на конец сезон крайне непростой календарь. Еще два дня назад манкунианцы провели поединок с Астон Виллой, уже сегодня им предстоит встреча с Лестером, спустя два дня после которой придется вновь выходить на поле, но уже с Ливерпулем.

Учитывая вышесказанное, Манчестер Юнайтед попросту нельзя избежать ротации, ведь задача на текущий сезон АПЛ, можно сказать, уже выполнена, и теперь все мысли только о предстоящем финале Лиги Европы против Вильярреала. Конечно, математические шансы "красных дьяволов" на то, чтобы опередить Манчестер Сити в турнирной таблице и завоевать чемпионство, еще есть, но, справедливости ради, они крайне призрачны. В оставшихся матчах коллективу Гвардиолы необходимо набрать три очка, чтобы обезопаситься и стать официально недосягаемым для остальных команд Премьер-лиги.

Лестер, в свою очередь, уже который сезон подряд является одним из главных претендентов на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам кампании. Подопечные Брендона Роджерса на данный момент располагаются на четвертой строчке в таблице, однако вновь могут упустить возможность выступить в самом престижном еврокубке в заключительном отрезке сезона.

Помимо поединка с Манчестер Юнайтед, "лисам" предстоят две встречи с лондонским Челси, одна из которых пройдет в рамках финала Кубка Англии, а также матч последнего тура АПЛ против Тоттенхэма. Такому календарю вряд ли можно позавидовать, однако нельзя забывать, что именно "красным дьяволам" Лестер не оставил никаких шансов в полуфинале Кубка Англии. Почему сценарий того матча не может повториться и сейчас? Тем более, что манкунианцы выйдут на поле не в оптимальных кондициях и, наверное, с определенными экспериментами в стартовом составе.

По версии букмекеров, неявным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 2,50, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 2,95. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Не сыграют: Мартиаль, Джонс, Джеймс, Магуайр — Джастин, Барнс, Морган.

Под вопросом: ... — Эванс.