Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Лестер.

Манчестер Юнайтед и Лестер своим очным противостоянием на поле стадиона Олд Траффорд будут продолжать калейдоскоп событий 35-го тура английской Премьер-лиги.

Оле-Гуннар Солскьяер, после победы над Астон Виллой (3:1), еще сильнее углубился в ротацию, и выпустил на поле с первых минут в воротах Давида де Хеа, при том, что в защите будет выступать экспериментальная четверка исполнителей, в опорной зоне Матич получит редкий в этом сезоне игровой опыт с первых минут, а атакующая тройка центра поля будет состоять из юных футболистов, которых попытается связать Хуан Мата.

От Брендана Роджерса столь смелых шагов мы не увидели, на фоне неудачи в игре против Ньюкасла (2:4). Олбрайтон вернется на правый фланг полузащиты, а Томас расположится на противоположной стороне поля, а под парой нападающих с первых минут игру начнет Айозе Перес.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Уильямс, Байи, Туанзебе, Теллес — ван де Беек, Матич — Диалло, Мата, Эланга — Гринвуд.

Запасные: Хендерсон, Линделеф, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Фернандеш, Мактоминей, Кавани, Рашфорд.



Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Сеюнджю — Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Томас — Перес — Ихеаначо, Варди.