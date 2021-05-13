Англия

Лондонский клуб будет выступать в привычных цветах, но с обновленной геометрией.

Лондонский Челси представил новый комплект домашней экипировки, в котором будет на полноценной основе выступать со следующего сезона, однако может провести в ней и два ближайших финала со своим участием: Кубка Англии против Лестера (15 мая) и Лиги чемпионов УЕФА (29 мая).

Базовые цвета футболки остались привычными для поклонников "пенсионеров", однако узор был дополнен угловатой геометрией.

Дизайн был создан техническим спонсором лондонского клуба, компанией Nike, которая постаралась вдохновиться движением оп-арт, который задавал тон в моде столицы Великобритании в 60-х годах.

По заявлению производителя, вставки желтого цвета на фоне обновленного синего тона в более яркую часть спектра позволяет "привнести ощущение молодости, которой мы никак не можем насытиться".

Стоимость матчевой футболки составит 148 долларов США, а "более экономный" вариант для болельщиков обойдется желающим в 99$.

Матчевые шорты стоят 92$, а их "облегченная" версия — 45$. Классические белые гетры с полосками в цветах Государственного флага Украины обойдутся желающим в 22$.

Фанатская реплика с нанесением фамилии и номера игрока — 120$.