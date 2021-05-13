Представляем вашему вниманию видео лучших сейвов в исполнении голкиперов в нынешней кампании чемпионата Англии.
Уго Льорис, Getty Images
13 мая 2021, 13:20
На фоне всевозможных бомбардирских рекордов деятельность голкиперов на футбольном поле отходит на второй план, однако нередко именно их действия на поле становятся главной причиной достижения положительного результата команды.
Английская Премьер-лига подготовила подборку видео лучших сейвов вратарей в текущем сезоне первенства страны, в которую вошли Эдерсон (Манчестер Сити), Уго Льорис (Тоттенхэм Хотспур), Кепа (Челси), Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед), Алиссон Беккер (Ливерпуль), Бернд Лено (Арсенал), Висенте Гуаита (Кристал Пэлас) и другие.
Видео лучших сейвов АПЛ-2020/21:
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.