Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших сейвов в исполнении голкиперов в нынешней кампании чемпионата Англии.

На фоне всевозможных бомбардирских рекордов деятельность голкиперов на футбольном поле отходит на второй план, однако нередко именно их действия на поле становятся главной причиной достижения положительного результата команды.

Английская Премьер-лига подготовила подборку видео лучших сейвов вратарей в текущем сезоне первенства страны, в которую вошли Эдерсон (Манчестер Сити), Уго Льорис (Тоттенхэм Хотспур), Кепа (Челси), Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед), Алиссон Беккер (Ливерпуль), Бернд Лено (Арсенал), Висенте Гуаита (Кристал Пэлас) и другие.

Видео лучших сейвов АПЛ-2020/21:

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