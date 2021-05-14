Наставник Ньюкасла получил награду по итогам апреля 2021 года.
Стив Брюс, АПЛ
14 мая 2021, 15:13
Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс признан лучшим тренером апреля в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Английский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла две победы и две ничьи в рамках высшего дивизиона Англии и обезопасила себя от вылета в Чемпионшип.
В прошлом месяце "сороки" оказались сильнее Бернли (2:1) и Вест Хэма (3:2), а также сыграли вничью с Тоттенхэмом (2:2) и Ливерпулем (1:1).
Стоит отметить, что в голосовании среди болельщиков Стив Брюс опередил Сэма Аллардайса из Вест Бромвича, Марсело Бьелсу из Лидса и Оле-Гуннара Солскьяера из Манчестер Юнайтед.
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