Англия

Наставник Ньюкасла получил награду по итогам апреля 2021 года.

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс признан лучшим тренером апреля в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Английский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла две победы и две ничьи в рамках высшего дивизиона Англии и обезопасила себя от вылета в Чемпионшип.

В прошлом месяце "сороки" оказались сильнее Бернли (2:1) и Вест Хэма (3:2), а также сыграли вничью с Тоттенхэмом (2:2) и Ливерпулем (1:1).

2️⃣ wins + 2️⃣ draws@NUFC boss Steve Bruce takes away the @BarclaysFooty 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙧 𝙊𝙛 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙝 award 👏#PLAwards pic.twitter.com/kVEC6Wek3I — Premier League (@premierleague) May 14, 2021

Стоит отметить, что в голосовании среди болельщиков Стив Брюс опередил Сэма Аллардайса из Вест Бромвича, Марсело Бьелсу из Лидса и Оле-Гуннара Солскьяера из Манчестер Юнайтед.

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