Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс заключительного поединка Кубка Англии-2020/21.

Розыгрыш старейшего футбольного турнира в истории подходит к своему завершению, поэтому мы анонсируем предстоящий финальный поединок. В этом году Кубок Англии отправится в трофейную комнату либо Челси, либо Лестера. Чего же ожидать от данного противостояния?

Челси — Лестер

Суббота,15 мая, 19:15. Уэмбли, Лондон. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Год назад Челси уже мог завоевать Кубок Англии. Тогда командой руководил Фрэнк Лампард, который покинул свой пост главного тренера по ходу нынешнего сезона. Несмотря на статус фаворита, "пенсионеры" уступили в финале турнира своему принципиальному сопернику, лондонскому Арсеналу, тем самым упустив из своих рук трофей, будучи в шаге от его завоевания. В этой кампании Челси имеет еще одну возможность поднять над головой Кубок Англии, но уже под руководством Томаса Тухеля.

Нет никаких сомнений, что приход немецкого специалиста в стан "синих" положительно отразился как на игре команды, так и на результатах. Помимо финала Кубка Англии, Челси предстоит встретиться с Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов. До недавнего времени дела лондонского клуба в АПЛ также шли весьма неплохо, однако поражение от Арсенала в прошлом туре поставило подопечных Тухеля в весьма неудобное положение. Теперь Челси необходимо одерживать две победу в двух последних матчах чемпионата Англии (над Лестером и Астон Виллой), из-за чего финал Кубка Англии вполне может отойти на второй план. Очевидно, что непопадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезоне будет расценено как провал, а "магия Тухеля" если не пропадет, то наполнится долей скептицизма со стороны болельщиков.

Что касается Лестера, подопечные Брендана Роджерса проводят невероятный сезон. Невзирая на всевозможные травмы ключевых футболистов и заметный спад в игровой форме у Джейми Варди, являющего лидером команды на протяжении многих лет, "лисы" практически гарантировали себе место в топ-4 турнирной таблицы АПЛ. Более того, завершить этот потенциально успешный сезон игроки Лестера могут победой в старейшем футбольном турнире, освежив свою трофейную комнату.

Интересно, что в прошлом году Лестер уже встречался с Челси в Кубке Англии на стадии 1/4 финала. Тогда минимальную победу одержали "пенсионеры", но вот уже в чемпионате Англии этого сезона сильнее оказались "лисы" (2:0). В целом, коллектив Роджерса умеет играть с, казалось бы, более именитыми соперниками, что неоднократно демонстрировалось по ходу кампании. На пути к финалу Лестер одержал уверенную и заслуженную победу над Манчестер Юнайтед, тогда как Челси благодаря единственному голу прошел Манчестер Сити, который стал чемпионом Англии. В любом случае, предстоящее противостояние Лестера и Челси получится интересным с тактической точки зрения, где триумфатора турнира может определить один реализованный момент.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,92, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 4,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Не сыграют: ... — Джастин, Барнс, Ундер, Морган.

Под вопросом: Ковачич, Пулишич — Эванс.