Опытный кипер впервые выйдет в старте клуба.
Скотт Карсон, Getty Images
14 мая 2021, 21:59
Манчестер Сити в рамках 36-го тура Премьер-лиги сыграет на выезде против Ньюкасла.
"Горожане" уже обеспечили себе золотые медали по итогам текущего сезона и Пеп Гвардиола провел некоторые пертурбации в составе.
Ворота клуба будет защищать опытный 35-летний кипер Скотт Карсон. Это его первый матч за Ман Сити.
Отметим, что Карсон до сих пор не принадлежит "горожанам". Он находится в аренде из Дерби уже второй сезон.
Помимо Дерби за свою продолжительную карьеру Карсон защищал цвета Уигана, Ливерпуля, Астон Виллы, Лидса и других клубов.
Матч Ньюкасл — Манчестер Сити состоится 14-го мая и начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-транcляция доступна на Football.ua.
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