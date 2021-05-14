Англия

Опытный кипер впервые выйдет в старте клуба.

Манчестер Сити в рамках 36-го тура Премьер-лиги сыграет на выезде против Ньюкасла.

"Горожане" уже обеспечили себе золотые медали по итогам текущего сезона и Пеп Гвардиола провел некоторые пертурбации в составе.

Ворота клуба будет защищать опытный 35-летний кипер Скотт Карсон. Это его первый матч за Ман Сити.

Отметим, что Карсон до сих пор не принадлежит "горожанам". Он находится в аренде из Дерби уже второй сезон.

Помимо Дерби за свою продолжительную карьеру Карсон защищал цвета Уигана, Ливерпуля, Астон Виллы, Лидса и других клубов.

Матч Ньюкасл — Манчестер Сити состоится 14-го мая и начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-транcляция доступна на Football.ua.

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