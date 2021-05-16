Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча чемпионата Англии между Вест Бромвичем и Ливерпулем.

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Вест Бромвич дома поделил очки с Ливерпулем.

Команда Сэма Аллардайса уже лишилась шансов зацепиться за Премьер-лигу и будет выступать в Чемпионшипе. Подопечным Юргена Клоппа важна была только победа, дабы побороться за Лигу чемпионов на следующий сезон.

На 13-й минуте, несмотря на полное превосходство "красных", вперед вышли хозяева. Робсон-Кану воспользовался ошибкой центра обороны гостей, вышел один на один с Алиссоном и прошил его ворота.

Однако Ливерпуль сравнял счет ужу через 20 минут. Мане скинул мяч на Салаха и тот пробил в нижний левый угол с 20 метров, 1:1.

Во втором тайме обе команды были активными и старались создавать моменты. Казалось, поединок так и завершился вничью, но кипер Алиссон пришел на угловой и сумел забить головой, тем самым принес своей команде победу.

Вест Бромвич — Ливерпуль 1:2

Голы: Робсон-Кану, 15 — Салах, 33, Алиссон, 90+5

Вест Бромвич: Джонстон — Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг — Диангана (Мэйтленд-Найлз, 73), Йокушлу (Ливермор, 75), Галлахер, Филлипс, Матеус Перейра — Робсон-Кану (Грант, 82).

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, Александер-Арнолд, Уильямс (Вейналдум, 84), Филлипс — Джонс (Шакири, 59), Фабиньо, Тиаго - Салах, Мане — Фирмино.