Англия

Последний клуб таблицы АПЛ, который уже вылетел в Чемпионшип, усложнил жизнь "ирискам", ведущим борьбу за попадание в еврокубки.

Завершился поединок 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором Эвертон принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Джеббисона на седьмой минуте встречи, который и принес "клинкам" победу, никак не влияющую на их турнирную ситуацию. Шеффилд Юнайтед все равно отправится в Чемпионшип по итогам текущего сезона АПЛ.

А вот в планы Эвертона данное поражение от явного аутсайдера явно не входило. "Ирискам" не удалось приблизиться к Тоттенхэму и Вест Хэму, сохранив отставание в размере трех очков за два тура до конца.

Также в спину подопечных Карло Анчелотти дышит лондонский Арсенал, у которого только на один пункт меньше, чем у Эвертона. Судьба мест в еврокубках решится в последних двух турах чемпионата Англии.

Эвертон — Шеффилд Юнайтед 0:1

Гол: Джеббисон, 7

Эвертон: Пикфорд, Холгейт (Сигурдссон, 46), Кин, Годфри, Динь, Коулман, Аллан, Дукуре (Гомеш, 78), Хамес (Бернард, 78), Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл, Робинсон, Стивенс, Башем, Болдок, Флек, Норвуд, Джеббисон, Осборн, Иган, Макголдрик.

Предупреждения: Хамес - Башем, Болдок, Робинсон.