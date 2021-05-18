Англия

Украинский полузащитник клубы из европейских топ-чемпионатов впечатлил своими последними выступлениями.

Полузащитник бергамаской Аталанты Руслан Малиновский в десяти последних поединках итальянской Серии А совершает хотя бы одно голевое действие за игру, что позволяет сосредоточить вокруг него нешуточное внимание европейских топ-клубов.

В частности, согласно данным английского издания The Sun, в услугах игрока стартового состава сборной Украины заинтересовался лондонский Челси.

Как сообщается, в процессе борьбы за футболиста "Богини" команде Томаса Тухеля предстоит противостоять миланскому Интеру и французскому Пари Сен-Жермен.

Однако, Аталанта вряд ли готова отпускать Малиновского ниже его рыночной стоимости в 21 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, учитывая еще два года актуального контракта с Русланом.

В текущем сезоне украинский полузащитник на клубном уровне провел уже 41 матч, забив при этом девять голов и отдав 12 голевых передач.

Напомним, что завтра, 19 мая, Руслан Малиновский может принять участие в финальном поединке за Кубок Италии между бергамаской Аталантой и туринским Ювентусом. Начало в 22:00 по киевскому времени.