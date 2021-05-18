Англия

Украинец пропустил прошлый поединок с Ньюкаслом, оставшись вне заявки "горожан".

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги Брайтон примет на своем поле Манчестер Сити, который уже гарантировал себе чемпионский титул по итогам текущего сезона.

Тренерские штабы Хосепа Гвардиолы и Грэма Поттера определились со стартовыми составами своих команд на данное противостояние.

Так, в старт Манчестер Сити на позицию левого защитника вернулся Александр Зинченко, не попавший в заявку "горожан" на прошлый матч АПЛ против Ньюкасла, тогда как в позапрошлой встрече с Челси украинец провел всего 11 минут на поле.

Напомним, матч Брайтон — Манчестер Сити состоится сегодня, 18 мая, в 21:00 по киевскому времени.

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