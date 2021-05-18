Англия

Голы Бэмфорда и Робертса принесли в актив "павлинов" три очка.

Завершился поединок 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором Саутгемптон принимал на своем поле Лидс Юнайтед.

Долгое время командам не удавалось реализовать свои моменты, однако это изменилось на 72-й минуте, когда Патрик Бэмфорд сыграл на грани офсайда и филигранно отправил мяч в сетку ворот "святых".

Казалось, что гол английского форварда станет единственным в данном противостоянии, однако уже в компенсированное время Робертс, вышедший на замену во втором тайме, закрепил преимущество "павлинов" и принес в их актив очередные три очка.

Саутгемптон — Лидс Юнайтед 0:2

Голы: Бэмфорд, 72, Робертс, 90+5

Саутгемптон: Маккарти - Уокер-Питерс, Вестергор, Стивенс, Салису, Армстронг, Дженепо, Телла (Редмонд, 70), Уорд-Прауз — Уолкотт (Диалло, 78), Адамс (Ингз, 46).

Лидс: Касилья — Эйлинг, Купер, Льоренте (Берарди, 46) — Даллас, Харрисон, Филлипс (Стрейк, 46), Алиоски — Рафинья, Бэмфорд, Родриго (Робертс, 78).

Предупреждения: Филлипс, Даллас, Стрейк.