Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В предпоследнем туре английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле был обязан обыгрывать Вулверхэмптон ради того, чтобы остаться в гонке за места в еврокубках перед заключительным игровым днем. В итоге, команда Карло Анчелотти сумела обеспечить себе успех за счет единственного результативного удара авторства Ришарлисона в начале второго тайма. "Ириски" таким образом воспользовались грубой осечкой лондонского Тоттенхэма в игре против Астон Виллы, и теперь имеют надежды занять единственное место в будущей Лиге конференций УЕФА от Англии.

Обзор матча:

Эвертон — Вулверхэмптон 1:0

Гол: Ришарлисон, 48.

Эвертон: Пикфорд — Годфри, Мина, Кин, Динь — Коулмен (Дэвис, 82), Дукуре (Холгейт, 90), Аллан, Сигурдссон (Гомеш, 86) — Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Вулверхэмптон: Радди — Боли (Дендонкер, 80), Коуди, Килман — Семеду, Невеш, Моутиньо (Витинья, 80), Аит-Нури — Гибсс-Уайт (Виллиан, 68) — Траоре, Силва.

Предупреждения: Семеду, Невеш.