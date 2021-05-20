Англия

Покинуть лондонский клуб на постоянной основе также может Фикайо Томори.

Челси устроит распродажу в летнее трансферное окно и расстанется сразу с несколькими футболистами. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "пенсионеров" ведет переговоры со Спартаком по поводу продажи защитника Виктора Мозеса в московский клуб на постоянной основе.

Кроме того, утверждается, что летом клуб покинут полузащитник Тьемуэ Бакайоко, выступающий за Наполи на правах аренды, а также защитник Эмерсон Палмьери.

Что касается центбека Фикайо Томори, то на следующей неделе Милан примет окончательно решение касательно его возможного выкупа за 28 миллионов евро.

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