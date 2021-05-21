Англия

Боруссия Дортмунд готова расстаться с англичанином за чуть менее 100 миллионов евро.

Крайний полузащитник Борусии Дортмунд Джейдон Санчо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "шмелей" готово расстаться с 21-летним англичанином за 100 миллионов евро.

Утверждается, что Манчестер Юнайтед по-прежнему заинтересован в Санчо, однако официальных переговоров манкунианцы не Боруссией Д не вели.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел в футболке "шмелей" 37 поединков во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.

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