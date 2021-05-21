Боруссия Дортмунд готова расстаться с англичанином за чуть менее 100 миллионов евро.
Джейдон Санчо, Getty Images
21 мая 2021, 09:33
Крайний полузащитник Борусии Дортмунд Джейдон Санчо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство "шмелей" готово расстаться с 21-летним англичанином за 100 миллионов евро.
Утверждается, что Манчестер Юнайтед по-прежнему заинтересован в Санчо, однако официальных переговоров манкунианцы не Боруссией Д не вели.
В текущем сезоне Джейдон Санчо провел в футболке "шмелей" 37 поединков во всех турнирах, в которых он забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.
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