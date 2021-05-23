Англия

Football.ua представляет анонс матча 38-го тура английской Премьер-лиги.

Сегодня, 23 мая, нас ожидают матчи последнего тура английской Премьер-лиги, которые традиционно пройдут в одно время. Если вопрос о чемпионстве Манчестер Сити был снят уже достаточно давно, то вот интриги в борьбе за еврокубки уж точно не занимать. Одним из украшений сегодняшнего дня станет противостояние Лестера и Тоттенхэма.

Лестер — Тоттенхэм

Воскресенье, 23 мая, 18:00. Кинг Пауэр, Лестер. Главный арбитр — Энтони Тэйлор.

Сезон-2020/21 справедливо можно считать успешным для Лестера. Команда впервые в своей истории завоевала Кубок Англии, минимально обыграв в финале лондонский Челси, однако ложкой дегтя в этой бочке меда может вновь стать упущенное место в зоне Лиги чемпионов. "Пенсионеры" спустя несколько дней после финала Кубка Англии взяли реванш и одолели коллектив Брендана Роджерса, тем самым вернувшись в топ-4 и опустив "лис" в зону Лиги Европы.

Оказавшись в шаге от того, чтобы завершить кампанию вне топ-4, кажется, игроки Лестера сейчас с горечью вспоминают недавнюю ничью с Саутгемптоном, который практически весь матч провел в меньшинстве из-за удаления Вестергора. Теперь подопечным Роджерса нужно не просто набирать три пункта против Тоттенхэма, но и надеяться на осечку либо Челси, либо Ливерпуля. При равном количестве очков Лестер в любом случае окажется ниже мерсисайдцев из-за одного "лишнего" пропущенного гола в очном противостоянии, поэтому "лисам" остается надеяться на соперников своих прямых конкурентов, Кристал Пэлас и Астон Виллу, не имеющих турнирной мотивации в последнем туре.

Для Тоттенхэма, как и для Лестера, чемпионат также еще не завершен, несмотря на то, что команда потеряла шансы и на Лигу чемпионов, и на Лигу Европы. Единственная возможность "шпор" хоть как-то скрасить этот, откровенно говоря, ужаснейший сезон — сохранить седьмую строчку в турнирной таблице, которая предоставит право на участие в третьем еврокубке — Лиге конференций.

Только вот даже новый турнир от УЕФА, стартующий со следующего сезона, может ускользнуть из рук футболистов Тоттенхэма. Подопечным Райана Мейсона буквально в спину дышат Эвертон и лондонский Арсенал. И если "ириски" сыграют с Манчестер Сити, новоиспеченным чемпионом Англии, то "канонирам" будет противостоять Брайтон, который демонстрирует красивую игру, но постоянно страдает от ужасной реализации моментов. К слову, в первом круге Тоттенхэм уступил Лестеру со счетом 0:2. Учитывая не совсем благоприятную атмосферу в команде, вызванную невыполненными задачами на сезон и возможным уходом Харри Кейна, предпосылок к тому, что результат будет в корне противоположным на этот раз, совсем немного.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Брендона Роджерса. Так, на победу Лестера предлагается коэффициент 1,93, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 3,46. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,15.

Не сыграют: Джастин, Барнс, Ундер, Эванс — Дэвис, Танганга.

прогноз 3:2

Никита Евтушенко, Football.ua