Англия

Подопечные Райана Мэйсона сумели сохранить за собой место в Лиге Конференций, а также обеспечили Челси место в Лиге чемпионов УЕФА.

На календаре отчетливо виднелась дата заключительного, 38-го по счету, тура английской Премьер-лиги, а некоторые из команд все еще находились в абсолютном неведении относительно своего будущего на следующий сезон. В частности, речь шла о зоне еврокубков, где только лишь пара команд из Манчестера сумела в предыдущих турах занять свои окончательные позиции на вершине турнирной таблицы. А вот под ними начинался уже хаос…

В частности, Лестер и Тоттенхэм, даже не имея прямого конфликта интересов в очной борьбе, все равно могли изрядно подпортить друг другу настроение. Не стоит забывать, что победа в Кубке Англии обошлась Лестеру уж очень дорогой (в денежном эквиваленте в том числе) ценой. Лондонский Челси отыгрался на коллективе Брендана Роджерса уже в рамках чемпионата, из-за чего "лисы" были вынуждены покинуть свои комфортные места в зоне Лиги чемпионов УЕФА, уступив четвертую строчку Ливерпулю.

У Тоттенхэма тоже была достаточно интересная ситуация. "Шпоры" все еще имели шансы попасть в Лигу Европы УЕФА, однако куда опаснее для них виделась ситуация с находящимися в непосредственной близости Эвертоном и Арсеналом, которые запросто могли бы испортить сезон команде Райана Мэйсона, допусти она осечку в неподходящий момент. Опять-таки, никто не мешал Тоттенхэму в прошлом туре обыгрывать бирмингемскую Астон Виллу (1:2) и спокойно подходить к заключительному поединку сезона в непосредственной конкуренции с одним Вест Хэмом, а не двумя голодными преследователями за плечами.

Хозяева поля показали себя активно на старте поединка, сумев навязать соперникам свои позиционные атаки, которые обильно сопровождались высоким прессингом. Команда Мэйсона в таких условиях долго находиться не смогла — на исходе первой четверти часа игрового времени Альдервейрельд сфолил против ускорившегося мимо него в центре штрафной Варди, но арбитры вынесли вердикт по этому эпизоду лишь спустя две минуты, которые были потрачены на просмотр VAR. Ожидания того стоили, так как Варди уверенным ударом в правый угол отыграл Льориса.

В таких условиях, Лестер поднимался сразу на третью строчку турнирной таблицы, но чуть позднее последовал гол от Ливерпуля, который немного поумерил пыл "лис". Да и сами они были вынуждены считаться с нежелательными потерями. На ровном месте центральный защитник Уэсли Фофана получил повреждение, в результате чего его срочно заменил Нампали Менди.

Габариты и выбор позиции ушедшего с поля футболиста скажутся при стандартном положении в конце тайма у ворот Шмайхеля. Мяч несколько раз доставлялся внутрь штрафной, где всячески блокировался защитниками, но заключительный прострел Сона от лицевой на правом фланге штрафной вынести так и не удалось. Кейн удачно поймал отскок в районе одиннадцатиметровой отметки, и хлестким ударом под голкипера сравнял счет. К счастью, для фанатов Лестера, Челси пропустил от Астон Виллы практически сразу, так что пространство для маневра у Роджерса оставалось.

Хозяева очень даже успешно сумели войти в игру уже с первых минут второго тайма, получив право на исполнение очередного пенальти, после фола Санчеса против Варди на входе в левый фланг штрафной. У Джейми не возникло проблем с исполнением еще одного удара с "точки", после чего ситуация в турнирной таблице вновь заиграла всеми возможными красками, так как сразу после гола Лестера последовал второй мяч от Астон Виллы в ворота Челси.

Однако, коллектив Роджерса допустил одну фатальную ошибку — прижался к собственным воротам, надеясь поймать соперников на очередной контратаке. В отличии от Тоттенхэма образцов работы Моуриньо, команда под руководством Мэйсона практически не допускала дополнительных ошибок на своей половине, а ее давление в атаке росло с каждой новой минутой. В конечном итоге, Лестер пропустил второй со стандартного положения на 76-й минуте, когда Шмайхель умудрился срезать мяч в сетку собственных ворот, после подачи углового с левого фланга от Сона.

"Лисы" так и не сумели прийти в себя после этого эпизода, пропустив еще два укола от вышедшего на замену под конец встречи Гарета Бэйла, который на 86-й и 90+6-й минутах расстреливал ворота соперников из пределов штрафной. Не хватило сил?

Таким образом, сезон-2020/21 Лестер завершил на пятой позиции и в следующем году вновь будет представлять Англию в Лиге Европы УЕФА, а лондонский Тоттенхэм финишировал на седьмой строчке, взяв курс на Лигу Конференций УЕФА.





Лестер — Тоттенхэм 2:4

Голы: Варди, 18 (пен.), 52 (пен.) — Кейн, 41, Шмайхель, 76 (авт.), Бэйл, 86, 90+6

Шмайхель — Кастань, Фофана (Менди, 21), Сеюнджю — Олбрайтон (Перес, 79), Тилеманс, Ндиди, Томас — Мэддисон (Перейра, 61) — Ихеаначо, Варди.Льорис — Доэрти, Санчес, Альдервейрельд, Регилон — Уинкс, Хойбьерг — Бергвейн (Бэйл, 67), Алли (Моура, 68), Сон (Родон, 90+3) — Кейн.Предупреждения: Бергвейн, Уинкс.