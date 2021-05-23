"Горожане" отправили в ворота соперника пять безответных мячей.
Манчестер Сити - Эвертон, getty images
23 мая 2021, 20:21
Манчестер Сити в рамках 38-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Эвертон и добился сокрушительной победы.
Подопечные Хосепа Гвардиолы пять раз поразили ворота соперника, а Агуэро, вышедший в середине второго тайма, отметился напоследок дублем.
Манчестер Сити — Эвертон 5:0
Голы: Де Брюйне, 11, Жезус, 14, Фоден, 53, Агуэро, 71, 76
Манчестер Сити: Эдерсон — Рубен Диаш, Уокер, Стоунз, Зинченко — Фоден (Родри, 56), Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне, Марез (Агуэро, 65) — Жезус (Ферран Торрес, 74).
Эвертон: Пикфорд — Годфри, Динь, Кин, Холгейт — Сигурдссон (Бернард, 59), Дукуре (Ивоби, 57), Дэвис, Аллан, Ришарлисон (Нкунку, 78) — Калверт-Льюин.
Предупреждения: Диаш, Стерлинг — Ришарлисон, Холгейт