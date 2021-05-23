Форвард провел великолепный сезон.
Харри Кейн, Getty Images
23 мая 2021, 20:40
Сезон-2020/21 английской Премьер-лиги завершился. Таким образом стали известны лучший бомбардир и ассистент турнира.
Больше всего голов в завершившемся сезоне на свой счет записал форвард Тоттенхэма Харри Кейн — 23 гола.
Второе место занял Мохамед Салах из Ливерпуля с 22 мячами, а третий хавбек Манчестер Юнайиед Бруну Фернандеш (18 голов).
Что касается лучшего ассистента, то и в этой номинации победил Кейн. На счету форварда 14 голевых передач в 35 матчах.
Второе место досталось сразу двум игрокам — Кевину Де Брюйне из Ман Сити и Бруну Фернандешу из МЮ (по 12 ассистов). Третьими финишировали Джек Грилиш из Астон Виллы и Сон Хын Мин из Тоттенхэма (по 10).
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