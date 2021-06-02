Англия

Английский клуб рассматривает вариант с французом.

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан может покинуть клуб в летнее трнсферное окно.

На футболиста претендует английский Манчестер Юнайтед, который готов приобрести его за 35-40 миллионов евро.

Контракт французского полузащитника с «Реалом» истекает летом следующего года, и, похоже, возвращение тренера Анчелотти никак не повлияет на пролонгацию соглашения.

Также стало известно, что Варан будет получать в МЮ солидную зарплату. Она будет вдвое больше, чем он зарабатывает в Реале.

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