Англия

"Канониры" поблагодарили всех футболистов, чьи контракты и аренды с клубом истекают 30 июня.

Арсенал на своем официальном сайте объявил об уходе из команды целого ряда футболистов, чьи контракты и арендные соглашения с клубом истекают 30 июня 2021 года.

Так, "канониры" попрощались с центральным защитником Давидом Луисом (завершился контракт), плеймейкером Мартином Эдегором (вернулся в Реал после аренды), центральным полузащитником Дани Себальсом (вернулся в Реал после аренды) и голкипером Мэттью Райаном (вернулся в Брайтон после аренды).

Кроме того, команду покинула защитник женской команды Майер Леони, а также игроки молодежных команды Арсенала: Леви Лэнг, Джозеф Олову, Люк Планж и Джейсон Сраха.

Арсенал поблагодарил вышеупомянутых игроков за совместное сотрудничество, пожелав успехов в их дальнейших карьерах.

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