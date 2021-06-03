Англия

Аргентинский креативщик может перебраться на Эмирейтс.

Атакующий полузащитник Норвича Эмилиано Буэндия может стать первым подписанием Арсенала в летнее трансферное окно.

Как сообщает клубный инсайдер TheAFCBell, "канониры" сделали официальное предложение Норвичу по 24-летнему аргентинцу в размере 30 миллионов фунтов.

Переговоры между клубами продолжаются, при этом отмечается, что первое предложение лондонского клуба "канарейки" отклонили.

В прошлом сезоне Чемпионшипа Эмилиано Буэндия провел 39 поединков, в которых забил 15 голов и отдал 17 результативных передач и помог Норвичу вернуться в английскую Премьер-лигу.

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