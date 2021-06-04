Англия

Боссы "синих" поощрили немецкого специалиста за успехи, продемонстрированные в кратчайшие сроки по итогам сезона.

Челси на своем официальном сайте объявил о долгосрочном продлении контракта с Томасом Тухелем, занимающим пост главного тренера первой команды.

Новое соглашение немецкого специалиста с "пенсионерами" рассчитано до лета 2024 года, тогда как финансовые детали сделки не уточняются.

Напомним, что Томас Тухель возглавил Челси в январе этого года, сменив на должности наставника Фрэнка Лампарда.

За столько короткий промежуток времени 47-летнему немцу удалось вернуть команду в топ-4 турнирной таблицы АПЛ, заняв итоговую четвертую строчку, но что самое главное — лондонский клуб одолел Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов и поднял над головой "ушастый" трофей.

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