Боссы "синих" поощрили немецкого специалиста за успехи, продемонстрированные в кратчайшие сроки по итогам сезона.
Томас Тухель, Getty Images
04 июня 2021, 14:44
Челси на своем официальном сайте объявил о долгосрочном продлении контракта с Томасом Тухелем, занимающим пост главного тренера первой команды.
Новое соглашение немецкого специалиста с "пенсионерами" рассчитано до лета 2024 года, тогда как финансовые детали сделки не уточняются.
Напомним, что Томас Тухель возглавил Челси в январе этого года, сменив на должности наставника Фрэнка Лампарда.
За столько короткий промежуток времени 47-летнему немцу удалось вернуть команду в топ-4 турнирной таблицы АПЛ, заняв итоговую четвертую строчку, но что самое главное — лондонский клуб одолел Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов и поднял над головой "ушастый" трофей.
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