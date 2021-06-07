Англия

Аргентинский хавбек продолжит карьеру в бирмингемском клубе.

Астон Вилла на своем официальном сайте анонсировала подписание атакующего полузащитника Норвича Эмилиано Буэндия, который стал лучшим игроком минувшего сезона в Чемпионшипе.

Поскольку 24-летний хавбек на данный момент находится в расположении сборной Аргентины и готовится к предстоящей игре с Колумбией, то его трансфер можно будет завершить только после матча.

Уже после товарищеского поединка Эмилиано Буэндия пройдет медосмотр в новом клубе. По неофициальной информации, Астон Вилла заплатит за аргентинца 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Чемпионшипа Буэндия провел 39 матчей, забил 15 голов, отдал 17 результативных передач и помог Норвичу вернуться в английскую Премьер-лигу.

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