Англия

Французский хавбек высказался о своем будущем.

Центральный полузащитник Поль Погба, чей контракт с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2022 года, высказался о своем будущем, включая возможный переход в Пари Сен-Жермен.

"У меня по контракту остался год, все это знают. Конкретных предложений по продлению не поступало. Я по-прежнему являюсь футболистом Манчестер Юнайтед".

"Переговоры с ПСЖ? У меня для этого есть агент, который всем этим занимается. У меня нет номера Аль-Хелаифи", — приводит слова Погба журналист Фабрицио Романо со ссылкой на RMC Sport.

В минувшем сезоне Поль Погба провел в футболке Манчестер Юнайтед 42 поединка во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.