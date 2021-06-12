Англия

Лондонский клуб хочет усилить атакующую линию.

Итальянские СМИ, включая Il Messaggero и La Repubblica, начали массово публиковать информацию о том, что лондонский Арсенал вышел на прямые переговоры с римским Лацио относительно нападающего "орлов" Хоакина Корреа, и уже сделал первое предложение по игроку.

Речь идет о сумме в 20 млн евро за 26-летнего аргентинского футболиста, который в прошлом сезоне провел 38 матчей за римский клуб, оформив при этом 11 голов и шесть результативных передач.

Действующее соглашение с "бьянкочелести" у Корреа подходит к завершению летом 2024-го года, поэтому Лацио справедливо хочет выручить за него куда большую сумму — 35 млн евро.

При этом, новоиспеченный наставник "орлов" Маурицио Сарри уже якобы успел выразить надежду, что аргентинец останется в клубе на его первый сезон работы с новым коллективом.

Стоит отметить, что Анхель является выпускником академии аргентинского Ривер Плейт, а в состав Лацио перешел летом 2018-го года за 15,3 млн евро.