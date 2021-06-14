Англия

Португальский специалист должен сменить Жозе Моуриньо на посту главного тренера "шпор".

Тоттенхэм завершает поиски нового главного тренера после того, как в апреле этого года в отставку был отправлен Жозе Моуриньо, а молодой Райан Мейсон оказался не готов занимать должность такого уровня на постоянной основе.

Как сообщает The Guardian, новый спортивный директор "шпор" Фабио Паратичи сосредоточился на переговорах с Паулу Фонсекой, покинувшего Рому в конце минувшего сезона. Португалец стал главным претендентом на пост наставника Тоттенхэма после отказа Антонио Конте.

По информации источника, в минувшие выходные руководство клуба из Северного Лондона провело переговоры с Фонсекой, который согласился возглавить команду и должен стать сменщиком Моуриньо.

Ожидается, что о назначении португальского специалиста Тоттенхэм могут объявить уже в среду, 16 июня. Контракт будет рассчитан на два сезона с опцией продления еще на один год. Финансовые детали сделки не уточняются.

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