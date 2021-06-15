Англия

Разработчики дизайна старались облегчить футболистам понимание игры.

Руководство английской Премьер-лиги, совместно со своим техническим спонсором — брендом спортивной одежды Nike, представили новый футбольный мяч, которым в следующем сезоне будут играть футболисты "элитного" первенства.

Концепция Nike Flight осталась в силе, однако серьезных изменений претерпел рисунок и расположение деталей.

В новом дизайне появились черные волнистые линии по всей поверхности мяча, а отдельное внимание дизайнеры остановили на так называемых "Crimson-circle" (Круги Кримсона) малинового цвета, которые выполняют особую функцию в общей концепции.

Целью их добавления было улучшение восприятия игроками траектории полета мяча, что позволит им реагировать на возможные изменения куда быстрее, чем раньше. Соответствующие исследования в лабораториях Nike доказали успешность данного подхода.

Волнистые линии, в свою очередь, отражают посыл о том, что "Премьер-лига — самая увлекательная и тесно связанная внутри своей структуры лига в мире", согласно мнению дизайнеров.

Футболист лондонского Челси Мейсон Маунт уже высказался по поводу нового мяча: "С мячом Nike Flight мы действительно ощущали разницу по ходу прошлого сезона. Им было куда проще играть и совершать результативные действия, поэтому я рад, что он будет сохранен и в следующем году".

Напомним, что старт АПЛ сезона-2021/22 намечен на 14-15 августа.