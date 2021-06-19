Англия

Форма выполнена в стиле девяностых.

Манчестер Юнайтед еще официально не презентовал комплекты новой формы на сезоне-2021/22.

Однако в Сети уже появились фото новой выездной формы. Она выполнена в стиле формы МЮ девяностых годов.

Она произведена в бело-синих цветах с красными полосами на плечах и красными логотипами. Что касается шорт, то они белого цвета.

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